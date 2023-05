Messi - PSG : L’Argentine crie au scandale, «c’est une folie»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a décidé de sévir. En effet, le club de la capitale a sanctionné Lionel Messi et l’écartant durant deux semaines. Une décision qui fait évidemment grandement parler, y compris en Argentine qui a du mal à comprendre comme l’idole du peuple peut subir un tel traitement à Paris.

Enfin ! C'est ce que les supporters du PSG doivent se dire en voyant la direction du club de la capitale faire enfin respecter l'institution. Alors que Lionel Messi s'est rendu en Arabie Saoudite sans l'autorisation de son club, l'Argentin a été écarté pendant deux semaines. Une situation évidemment largement commentée en Argentine.

L'Argentine n'en revient pas

Ainsi, le quotidien Olé a publié un sondage afin de demander à ses lecteurs ce qu'ils pensent de la sanction infligée par le PSG à Lionel Messi. Résultat, à 54%, ils trouvent que « c'est une folie » tandis que 28% d'entre eux estiment que « c'est logique ». 18% jugent que « c'est trop ». « La sanction semble trop sévère car on parle du meilleur joueur du monde, au comportement exemplaire durant sa carrière. Que ce soit en équipe nationale, à Barcelone ou désormais au PSG. [...] Le PSG a frappé trop fort, précipitant une fin presque annoncée et laissant entendre que c'est le club qui ne veut plus renouveler son contrat », écrit le média argentin. La Nacion a également évoqué cette affaire.

«Le PSG aurait-il procédé de la sorte si lui et Messi avaient remporté la Ligue des champions ?»