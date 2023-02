Messi - PSG : «Il n'en a rien à foutre !»

La rédaction

Depuis 2021 et son arrivée dans la capitale, difficile de définir la trace que laisse Lionel Messi au PSG. Après avoir enchaîné une saison 2021-2022 difficile avec seulement 6 buts marqués en Ligue 1, l'Argentin présente de meilleures statistiques cette année. Mais la période post-Coupe du Monde laisse observer un Lionel Messi à nouveau amorphe comme le souligne Daniel Riolo.

Son but de la victoire inscrit sur coup-franc face à Lille (4-3) et sa joie laisse entrevoir un Messi heureux à Paris. Pourtant ils sont nombreux à dire que ce but a sauvé son match, tant il était fantomatique jusqu'alors. Daniel Riolo, éditorialiste sur RMC , a évoqué la saison et demie de Messi sous le maillot du PSG.

«Il suffit de regarder les matchs...»

Invité sur la chaîne Twitch de Zack Nani pour l'émission Zack en roue libre , Daniel Riolo a été interrogé sur les performances de Lionel Messi : « Son truc c'est la Coupe du monde, mais franchement il est tellement stratosphérique que ça m'emmerde de le critiquer quand il marche et tout. Mais il suffit de regarder les matchs... »

«Messi n'en a rien à foutre»