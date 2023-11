Messi - PSG : Il dégoupille en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Lionel Messi est passé par le PSG, Jérôme Rothen n’a jamais épargné La Pulga. Et c’est encore pire depuis qu’il est partir. L’ancien numéro 25 du club de la capitale n’est pas tendre avec Lionel Messi, pas plus avec l’ensemble de l’équipe nationale argentine qu’il n’hésite pas à fustiger notamment pour leur comportement.

Champions du monde il y a un an, les Argentins sont régulièrement pointés du doigt pour leur attitude. Et cela ne s'est pas arrangé lors du choc contre le Brésil durant lequel Lionel Messi a eu une altercation avec Rodrygo. Un comportement qui agace sérieusement Jérôme Rothen qui n'est pas tendre avec l'équipe d'Argentine.

PSG : Le feuilleton Messi a «attristé» une légende ! https://t.co/Zimkrro45M pic.twitter.com/aFhiDa8kmS — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«Au niveau du comportement, ils sont numéros un pour se prendre pour d’autres»

« Encore une fois, je ne suis pas surpris de leur attitude. Ça fait belle lurette. Sauf que la Coupe du Monde les a confortés dans ce comportement-là. Ils sont champions du monde et on les félicite pour ça. L’équipe de Messi, il fallait la donner à Messi… Il l’a eue, très bien. On se souvient très bien qu’ils ont pu bénéficier par moments du fameux 12e homme. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la meilleure équipe du monde. (…) Au niveau du comportement, ils sont numéros un pour se prendre pour d’autres », lance l’ex joueur du PSG au micro de RMC avec d’en rajouter une couche.

«Messi s’est bien reposé au PSG pour la Coupe du Monde»