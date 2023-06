Messi provoque un scandale au PSG pour 22M€

Jean de Teyssière

Le 1er mai 2023, les joueurs du PSG se retrouvent à l'entraînement après la défaite face au FC Lorient (1-3). Tous les joueurs répondent à l'appel sauf un : Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or était en Arabie Saoudite pour honorer son engagement d'ambassadeur du tourisme. La sanction ne s'était pas faite attendre du côté parisien avec deux semaines de suspension, finalement réduite à une seule après les excuses publiques de l'Argentin. Son contrat d'ambassadeur est un business juteux puisque cela lui rapporte 22,5M€ sur 3 ans.

Cet épisode avait signé la fin d'aventure entre le PSG et Messi. Si son départ était déjà dans l'air, cet évènement avait cassé quelque chose entre les deux camps. Depuis, la Pulga a quitté l'environnement parisien qu'il ne goûtait guère pour filer en Floride, à l'Inter Miami. De là-bas, il pourra toujours venir en Arabie Saoudite, pour honorer son contrat qui lui rapporte une belle somme.

Les différentes obligations de Messi envers l'Arabie Saoudite

Le journal américain New York Times a enquêté sur le contrat de Lionel Messi avec l'Arabie Saoudite et son rôle d'ambassadeur du tourisme. C'est pour cette raison qu'il avait séché un entraînement du PSG au début du mois de mai. Et d'après le média américain, Lionel Messi n'a qu'une seule condition : ne rien dire qui ne souille l'Arabie Saoudite.

Un contrat qui lui rapporte 22,5M€