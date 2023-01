Messi enfonce encore la France, le cauchemar continue

La rédaction

Il y a un mois, le 18 décembre 2022, Lionel Messi soulevait la Coupe du monde. Avec l'Argentine, La Pulga remportait le Graal, le dernier trophée qui lui manquait. Et pour cela, le joueur du PSG a fait tomber l'équipe de France. Dans l'Hexagone, la déception a été terrible, mais pour Messi, le rêve s'est réalisé. Et aujourd'hui encore, il est sur son petit nuage... au grand dam des Français.

Désormais de nouveau avec le PSG, Lionel Messi a certainement vécu le plus beau moment de sa carrière il y a un mois, le 18 décembre dernier. En effet, avec l'Argentine, le septuple Ballon d'Or remportait la Coupe du monde. Au terme d'un énorme parcours, l'Albiceleste a fait tomber l'équipe de France de Kylian Mbappé en finale, aux tirs au but. Ce soir là, au Qatar, Messi était alors sur le toit du monde. Des moments que le principal intéressé n'est pas prêt d'oublier.

Messi toujours avec l’Argentine ?

Et sur Instagram , Lionel Messi a posté un message pour célébrer sa victoire en Coupe du monde il y a un mois maintenant. L’Argentin revient alors avec nostalgie sur le plus beau moment de sa carrière et cela était donc face à la France : « Un des plus beaux mois du monde et je ne peux toujours pas y croire. Quelle folie vécue durant tout ce temps avant de soulever la coupe que nous voulions tant. Bien sûr, être champion rend les choses belles, mais quel mois j’ai vécu, avec tant de beaux souvenirs qui me manquent. Mes coéquipiers me manquent, vivre au jour le jour avec eux, le maté, les blagues, les entrainements, les gamineries que nous faisions » .

Une expérience inoubliable pour Messi