Mercato - PSG : Un joueur du Barça lâche un improbable appel du pied au Qatar

Publié le 24 octobre 2022 à 01h15

Pierrick Levallet

N’entrant pas dans les plans de Xavi, Clément Lenglet a été prêté à Tottenham cette saison. Mais alors qu’il espérait se relancer, le joueur de 27 ans n’est pas vraiment indiscutable sous Antoine Conte. L’international tricolore espère tout de même améliorer sa situation à Londres. Et il a fait une révélation surprenante au sujet du PSG.

Après sa folle montée en puissance qui l’a emmené jusque dans les rangs du FC Barcelone, Clément Lenglet a peu à peu décliné. Indésirable au sein du club catalan, l’international tricolore ne bénéficiait plus d’un temps de jeu satisfaisant. À 27 ans, il a alors pris la décision de plier bagage et s’est envolé en prêt du côté de Tottenham, sans option d'achat.

Lenglet voulait se relancer à Tottenham, mais...

Mais s’il imaginait pouvoir se relancer sous les ordres d’Antonio Conte, les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu pour Clément Lenglet. Titulaire en Ligue des champions, le Français est cependant régulièrement sur le banc en championnat. L’ancien du FC Séville n’a été titulaire qu’à 6 reprises jusqu’à présent.

«J’étais un grand fan du PSG»