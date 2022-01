Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie un choix fort dans ce dossier brulant !

Publié le 24 janvier 2022 à 13h15 par T.M.

Alors que la gestion des jeunes au PSG fait énormément réagir, les derniers choix de Mauricio Pochettino en ont interpellé plus d’un. L’entraîneur argentin s’est alors expliqué.

Ce dimanche, face à Reims, Xavi Simons et Edouard Michut sont restés sur le banc du PSG durant toute la rencontre. Pourtant, étant donné la physionomie du match et la domination du club de la capitale, les deux pépites parisiennes auraient pu prétendre à avoir du temps de jeu. Mauricio Pochettino en a finalement décidé autrement, préférant plutôt faire entrer Ander Herrera et Julian Draxler. Un choix qui interpelle alors que la gestion de Xavi Simons et d’Edouard Michut est déjà un dossier brulant au PSG.

« Nous devions agir »