Mercato - PSG : C’est terminé, Salah a choisi sa prochaine équipe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une incroyable rumeur a animé l'actualité du PSG ces derniers jours. Il a été annoncé que Mohamed Salah avait de grandes chances de rejoindre la capitale parisienne à l'issue de son contrat avec Liverpool. Mais très vite, les journalistes ont indiqué que cette fuite provenait de l'entourage du joueur dans le simple but de mettre la pression sur les Reds. Et cela a marché.

Après l’obélisque de Louxor, Paris va accueillir un autre monument égyptien ? Selon un proche du dossier, Mohamed Salah serait enclin à signer au PSG. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain. » avait-il confié dans les colonnes de L’Equipe. Très vite, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour démentir cette information. Et il n’est pas le seul.

Lucas Hernandez fait son grand retour ! 🔥 Prêt à montrer tout son talent après 7 mois d'absence, il pourrait changer la donne au PSG.

➡️ https://t.co/uwDyzCz18F pic.twitter.com/trehN63Bks — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Une manoeuvre du clan Salah ?

En Angleterre, plusieurs sources ont laissé entendre que Salah s’était servi du PSG pour faire pression sur son club et obtenir un meilleur contrat. Lié à Liverpool jusqu’en juin prochain, l’attaquant semble avoir obtenu gain de cause puisqu’un nouveau bail lui aurait été proposé. Journaliste pour Sky Sports, Melissa Reddy a indiqué que Salah n’avait pas encore donné son accord, mais que son avenir aurait de grandes chances de s’écrire en Premier League.

« Il n’entend pas écouter d’autres offres »

« Non, il n’entend pas écouter d’autres offres, même en janvier. Tout ce qu’il veut c’est rester à Liverpool. Les choses se mettent en place, et ils en sont à discuter de la structure de son futur contrat. En privé, il a été clair qu’il ne voulait que rester à Liverpool. Même avec les prolongations d’Alexander-Arnold et de Van Dijk, il restera le plus gros salaire du club. Il aurait préféré que cela se fasse plus tôt, mais il a du rendre cela public, avec toutes les informations qui sont sorties ensuite qui ont permis d’accélérer les choses » a-t-elle lâché sur le site de Sky Sports.