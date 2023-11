Mercato : Le PSG lâche 50M€, c’est un fiasco ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance de l'OL pour 50M€, Bradley Barcola est utilisé en tant que joker de luxe par Luis Enrique depuis le début de la saison. Mais son entrée peu convaincante mardi soir contre Newcastle en Ligue des Champions fait grincer des dents de nombreux observateurs...

Comme souvent, Luis Enrique a attendu l'heure de jeu pour faire entrer en jeu Bradley Barcola mardi soir avec le PSG contre Newcastle (1-1). Et l'ancien crack de l'OL, recruté pour 50M€ cet été, s'est surtout illustré pour gros ses ratés devant le but anglais en fin de match, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les observateurs. Dans l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo s'est notamment lâché au sujet de Barcola qu'il n'estime tout simplement pas au niveau pour le PSG.

« Il a été cataclysmique »

« Moi il ne m’a pas du tout fait mal au cœur. Je suis en train de me contenir depuis un quart d’heure. A un moment, ce n’est pas possible. Il n’y a pas à avoir mal au cœur, on est en Ligue des Champions, on n’est pas en train de regarder un match de Youth League. Qu’il aille jouer en Youth League. Mais le responsable ce n’est pas lui, c’est Luis Enrique. Il pense que c’est un joueur qui est capable de jouer un match de Ligue des Champions. Il suffisait d’ouvrir les yeux en championnat pour voir que c’est un petit agneau. Il peut même pas se sortir de l’enclos de la ferme tellement c’est un petit agneau (…) Si ça va trop vite pour lui, il reste sur le banc et il regarde les autres. Ses rentrées en championnat, il n’est pas au niveau. Il a 6 mois de compétition, il a été payé 50M€… Il a été cataclysmique », lâche Riolo.

