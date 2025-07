Mercato : En feu, il a signé un gros contrat avec le PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Figure marquante du PSG au début des années 90, Amara Simba a marqué les esprits avec ses célèbres reprises acrobatiques. Plus de vingt ans après sa retraite, l’ancien attaquant français est revenu sur ses débuts parisiens et ses échanges marquants avec Francis Borelli, dirigeant emblématique du club de la capitale.

L'éclosion de Simba

« Quand je jouais avec la réserve, on avait une équipe qui aurait pu évoluer en première division. Je claquais des buts tout le temps. Durant ma première saison, je n’avais pas encore joué en Ligue 1, et on m’a donné ma chance avant la fin de l’année », raconte Simba dans Le Podcast des Légendes.