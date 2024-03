Mbappé : Un accord est annoncé avec le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison, et la gestion de Luis Enrique à son encontre depuis l’annonce de son départ provoque un véritable feuilleton. L’entraîneur espagnol a considérablement limité le temps de jeu de Mbappé en Ligue 1 ces dernières semaines, et un ancien entraîneur du PSG estime qu’il s’agit simplement d’un accord entre les deux hommes.

Depuis l’annonce de son départ du PSG qui avait été formulée mi-février à sa direction, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu considérablement diminuer en Ligue 1. Un choix que Luis Enrique justifie comme étant une simple rotation, et qui vaut certaines critiques à l’entraîneur espagnol du PSG. Mais de son côté, Antoine Kombouaré lui apporte tout son soutien.

Mbappé - PSG : Une folie se prépare, signature imminente ? https://t.co/KMcu5WXwox pic.twitter.com/kfOWbs2kp8 — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« Ils se sont mis d’accord »

Dans un entretien accordé à L’EQUIPE , l’ancien entraîneur kanak du PSG indique même que Mbappé et Luis Enrique ont trouvé un accord pour convenir de cette situation : « Je comprends le choix de Luis Enrique de placer Kylian Mbappé sur le banc en championnat. Cependant, je suis convaincu que cette décision a été prise à la suite de discussions entre Kylian et son entraîneur. Ils ont échangé, ils se sont mis d'accord, et je pense qu'ils vont collaborer efficacement ensemble », estime Kombouaré.

« Je prendrais la même décision »