Mbappé - PSG : Un polémique éclate !

Buteur dans les arrêts de jeu à Brest pour offrir une victoire précieuse au PSG (2-1), Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois transformé en sauveur du club parisien. Néanmoins, l’international français aurait pu être expulsé quelques minutes plus tôt après un geste d’humeur sur Haris Belkebla. Et les Brestois ont du mal à digérer.

Samedi soir à Brest, Kylian Mbappé a une nouvelle fois sauvé le PSG d’une contre-performance. Dans les arrêts de jeu, l’attaquant français est lancé en profondeur par Lionel Messi et trompe Marco Bizot pour offrir un précieux succès aux Parisiens (2-1). Cependant, Mbappé n’aurait peut-être pas du être sur la pelouse à ce moment-là du match. Et pour cause, quelques minutes plus tôt, il se rend coupable d’un grosse faute sur Haris Belkebla avant de lui mettre un autre coup au sol. Éric Roy a évoqué cette situation.



Mbappé évite l’expulsion

« J’en sais rien. Je ne suis pas là pour demander à ce que les joueurs soient expulsés. Il évident que s’il méritait de l’être… il faudrait revoir exactement les images. J’ai vu qu’il avait eu un geste malheureux, de réflexe, qui était apparenté à un coup de pied. S’il avait été plus sévèrement sanctionné, ce n’est pas lui qui aurait marqué le deuxième but (sourire) », estime dans un premier temps l’entraîneur du Stade Brestois en conférence de presse. En revanche, Pierre Lees-Melou prend beaucoup moins de pincettes et estime que Kylian Mbappé aurait du être expulsé.

«Pour moi, il y a un joli coup de pied»