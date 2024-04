Mbappé - PSG : Que doit faire Luis Enrique pour Barcelone ?

La rédaction

Luis Enrique va retrouver son ancien club mercredi soir, mais en tant qu’adversaire. Pour le quart de finale aller de Ligue des champions opposant le PSG et le FC Barcelone au Parc des princes, l’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait réserver une petite surprise en attaque au niveau de sa composition de départ. Selon vous, qui doit être associé à Kylian Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG va recevoir le FC Barcelone au Parc des princes mercredi soir en marge du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions. Ce sera la cinquième fois que le Paris Saint-Germain sera confronté au Barça en phase à élimination directe de la C1 depuis le début de l’ère QSI à l’été 2011. En 2013, en 2015, en 2017 et en 2021. Sur ces quatre confrontations, l’unique qualification du PSG à noter est celle de 2021 avec un certain Kylian Mbappé.

Barcola de retour à l’entraînement, Ramos décisif…

Pour sa dernière campagne européenne avec le PSG, Kylian Mbappé a confié à Téléfoot être prêt et à avoir pas mal d’objectifs à remplir avec le club de la capitale avant de le quitter pour le Real Madrid cet été, selon toute vraisemblance. Contrairement à certains matchs de Ligue 1 ces derniers temps, Kylian Mbappé devrait bel et bien être titulaire sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain. Mais avec qui ? Bradley Barcola était de retour à l’entraînement ce lundi matin, lui qui avait été touché aux ischios-jambiers avec l’équipe de France Espoirs pendant la trêve internationale du mois de mars. Ces dernières semaines, Luis Enrique a effectué un turnover presque constant en attaque, ce qui brûle considérablement les pistes concernant le onze de départ.

…un trio Lee, Dembélé et Mbappé face au Barça ?