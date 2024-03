Mbappé - PSG : Luis Enrique reçoit un soutien de poids

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique est au cœur des débats. Sa gestion du cas Kylian Mbappé est loin de faire l'unanimité. Cible de nombreuses critiques en France, le technicien espagnol peut compter sur le soutien de son ancien partenaire : Julen Lopetegui.

Luis Enrique ne s'est pas fait que des amis en faisant sortir Kylian Mbappé de son équipe-type. Certains lui reprochent de fausser le championnat, d'autres indiquent que le technicien met le PSG en danger en se mettant à dos la star de l'équipe. En réponse aux critiques, Luis Enrique évoque son désir de préparer la saison prochaine, qui se fera sans Kylian Mbappé. Mais pour Vincent Duluc, cela n'a aucun sens.

La gestion de Luis Enrique pointée du doigt

« La manière dont Luis Enrique gère et explique la période, en Ligue 1, alors que le PSG vient de prendre trois points sur neuf, interroge. Soit il pense réellement qu'il doit préparer la saison prochaine dès maintenant, et c'est très inquiétant, soit il ne le pense pas mais se fiche du monde, et c'est assez insultant. Cela n'a aucun sens de préparer une équipe pour l'année prochaine quand celle de cette année n'a pas encore livré sa vérité » a déclaré le journaliste de L'Equipe dans les colonnes du quotidien.

« C’est un très bon entraîneur »