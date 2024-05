Mbappé - PSG : Luis Enrique prépare une surprise pour sa dernière ?

Thomas Bourseau

On approche de la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG. Ayant déjà annoncé son départ pour cet été en tant qu’agent libre, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain n’a pas toujours été titulaire ces derniers mois et Luis Enrique s’est joué des journalistes à ce sujet.

Titulaire ou pas titulaire ? C’est la question que les suiveurs du PSG et les journalistes se posent à quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe de France concernant Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été l’un des sujets du point presse de Luis Enrique.

Luis Enrique esquive une question sur Mbappé ?

Ce vendredi, Marquinhos et Luis Enrique se sont succédés en conférence de presse en marge de la finale de Coupe de France qui se déroulera samedi soir à la Decathlon Arena de Lille opposant le PSG à l’OL. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a notamment été invité à se livrer sur l’implication de son groupe et notamment de Mbappé. Le second point n’a pas été évoqué. « En ce qui concerne l'implication des joueurs elle était parfaite, le mérite ne me revient pas, les choses se jouent sur des détails et je suis ravi de l'implication de mes joueurs à l’entraînement ».

Dernière de Mbappé au PSG, Luis Enrique s’amuse avec les journalistes