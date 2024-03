Mbappé - PSG : L'hommage surprise à Messi !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir (20h45), Kylian Mbappé et le PSG se rendent à Marseille pour y affronter l’OM. Habitué des grands rendez-vous, le numéro 7 parisien est invaincu face au club marseillais. Auteur de nombreuses réalisations au Vélodrome, le Bondynois a révélé ce dimanche quel avait été son but préféré, rendant au passage, un bel hommage à Lionel Messi.

La fin de saison du PSG s’annonce animée. Au sortir d’une trêve internationale marquée par la blessure de Bradley Barcola, les Rouge et Bleu abordent une phase charnière de leur exercice 2023-2024. Ce sprint final début dès ce dimanche soir avec un « Classique » face à l’OM au Vélodrome. Avec 10 points d’avance sur l’AS Monaco en attendant une possible victoire ce dimanche soir, le PSG trône en tête de la Ligue 1, et semble se diriger tout droit vers un 12ème titre de champion de France.

Mbappé, homme des Classiques

Pour conforter son avance en championnat, le PSG se doit d’obtenir un bon résultat face à l’OM. Pour cela, les hommes de Luis Enrique peuvent compter sur un Kylian Mbappé invaincu lorsque Paris affronte Marseille. Par ailleurs, le numéro 7 pourrait égaler Zlatan Ibrahimovic en tant que meilleur buteur de l’histoire du « Classique » avec 11 réalisations (Mbappé en est à 9). Auteur de 5 buts au Vélodrome, la star de 25 ans est revenu sur ces derniers pour Téléfoot .

«C’est Messi qui te donne la balle, possiblement le meilleur joueur de l’histoire»