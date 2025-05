Mbappé - PSG : La punchline que personne n’a vu venir !

Le PSG a suscité de nombreux doutes après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Enrique était néanmoins confiant pour la suite et a donc insisté sur le fait que son équipe allait être meilleure sans lui. Sa punchline, personne ne l’avait vraiment vu venir, ce qui a provoqué l’hilarité générale.

« Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes. Mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 » a-t-il lancé avant le coup d’envoi de la saison. Et sa punchline, personne ne l’avait vraiment vu venir.

«Il avait son idée»

« La punchline de Luis Enrique sur le fait que le PSG serait plus fort sans Mbappé ? Tout le monde a rigolé et a pensé que c'était un biais de communication qui servait à dire aux joueurs qui restaient qu’ils étaient très bons. Il en était convaincu, il ne peut pas en être sûr à 100%. Mais en revanche, de savoir qu'il pourrait manager plus facilement une équipe sans Mbappé pour des raisons médiatiques, mais aussi de jeu et de stratégie, il avait son idée et savait comment il allait faire » a d’abord expliqué Florent Gautreau au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.