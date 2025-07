Mbappé - PSG : La maladie qui l’a plombé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a manqué ses retrouvailles avec le PSG. Visiblement à court physiquement, l’attaquant du Real Madrid s’est effondré en Coupe du monde des clubs, à l’image de son équipe, face à l’efficacité implacable des hommes de Luis Enrique (défaite 0-4). Mais pour Ludovic Obraniak, certaines circonstances atténuantes plaident en faveur du Français.

Mbappé trop court !

Mais selon l'ancien international polonais, la perte de poids brutale et la déshydratation ont forcément affecté la condition physique de Mbappé, dont le rendement a été fortement limité. « Oui, il a raté ses retrouvailles avec Paris, mais on peut éventuellement penser qu’il y a des circonstances atténuantes… Quand vous perdez 6 kilos comme ça sur une intoxication alimentaire… Un corps de sportif, c’est une Formule 1. Le moindre réglage peut engendrer énormément de choses. Quand on perd six kilos comme ça avec tout ce que ça engendre, comme l’hydratation… Tu es en manque de tout » a lâché Obraniak.