Ballon d'or : La sortie cash du PSG !

Le PSG de Luis Enrique fait l'unanimité ces derniers temps. Tombé sous le charme de l'équipe parisienne pendant cette seconde partie de saison, Rio Ferdinand a déclaré sa flamme à l'entraîneur du Paris Saint-Germain sur X ces derniers jours. De quoi faire de lui le meilleur coach de la planète et le Ballon d'or ? Enrique s'est montré cash face à la presse.

«Dembélé a été le meilleur joueur cette saison en termes de buts, de passes décisives et de travail acharné»

Luis Enrique se fiche d'être reconnu grâce à une récompense individuelle et estime aussi que le collectif prime sur cette notion. C'est pourquoi Ousmane Dembélé le mérite plus que quiconque. « L'équipe est au-dessus du talent individuel. Dembélé a été le meilleur joueur cette saison en termes de buts, de passes décisives et de travail acharné. Je suis clair là-dessus ». a conclu l'entraîneur du Paris Saint-Germain via une déclaration relayée par Paris_SG Infos sur X. Le ton est à nouveau donné par Luis Enrique qui poursuit sa campagne pour le sacre d'Ousmane Dembélé au mois de septembre.