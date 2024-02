Mbappé - PSG : Il annonce un clash en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti du terrain par Luis Enrique peu après l’heure de jeu dimanche lors du match entre le PSG et Rennes, Kylian Mbappé semble payer l’annonce de son départ en fin de saison. Et Christophe Dugarry, qui ne comprend pas du tout l’attitude de l’entraîneur espagnol envers son attaque, affirme même en direct sur RMC qu’il ne l’aime pas.

L’image a rapidement fait le tour du monde dimanche, alors que le PSG était mené sur sa pelouse face au Stade Rennais (score final 1-1) : dès la 65e minute de jeu, et même si son équipe était en difficulté, Luis Enrique a décidé de remplacer Kylian Mbappé. Une grande première pour l’attaquant français qui venait d’acter quelques jours auparavant son départ du PSG en fin de saison, et certains y voient donc un règlement de compte de la part de l’entraîneur espagnol.

« Enrique est à côté de la plaque »

En direct sur RMC Sport lundi soir, dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry a dézingué Luis Enrique pour son traitement du cas Mbappé au PSG : « Je trouve que Luis Enrique est totalement à côté de la plaque, depuis le début. Il est dans la provoc’. Il a un ego surdimensionné. Plutôt que d’assumer qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne formule, il va attraper Kylian Mbappé. Moi, je le ressens comme ça. Ton équipe, ce n’est toujours pas bon et là, tu as le fusible parfait, tu sors Kylian Mbappé », lâche Dugarry.

« Il n’aime pas Mbappé »