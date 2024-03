Mbappé prépare quelque chose de «spécial» avec le PSG

Hugo Chirossel

Mardi dernier, le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de la Real Sociedad. Une première depuis trois ans pour le club de la capitale, qui en veut plus, comme l’a confié Kylian Mbappé. Ce dernier et ses coéquipiers ont le sentiment de pouvoir faire quelque chose de faire spécial cette saison.

Trois jours après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a pris la parole, dans un live organisé sur la chaîne YouTube du club de la capitale. L’occasion pour l’attaquant de 25 ans de réaffirmer ses ambitions dans la plus grande des compétitions européennes.

PSG : Projet titanesque du Qatar, une invitation est envoyée ! https://t.co/qU9Y2Lr2My pic.twitter.com/H735RfpUBB — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

« C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe »

« On savait que c’était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quart de finale après deux années où nous avons échoué en huitième. C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe », a déclaré Kylian Mbappé.

« On a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial »