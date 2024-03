Mercato de folie au PSG, c’est validé par Mbappé

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG a renouvelé une grande partie de son effectif. Ce sont pas moins de 11 nouveaux joueurs qui sont arrivés à Paris, pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé. Ce dernier s'est dit très content de l'ambiance au sein du groupe parisien cette année, avec comme objectif de remporter plusieurs trophées à la fin de la saison.

Le PSG a changé beaucoup de choses l’été dernier. Des joueurs importants tels que Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou bien Sergio Ramos n’ont pas été conservés. Des changements validés par Kylian Mbappé. Dans un live organisé sur la chaîne Youtube du PSG, l’international français a répondu aux questions de supporters parisiens et s’est dit très content de l’ambiance au sein du groupe.

« Cette année, le groupe est fantastique »

« Cette année, le groupe est fantastique. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe, nous avons changé beaucoup de choses et tout se passe bien. Chaque jour à l'entraînement, nous travaillons dur. Nous sommes de bonne humeur, tout le monde est avec tout le monde, il n'y a pas de groupe dans le groupe, il y a un seul groupe, c'est l'équipe. Nous sommes vraiment heureux en ce moment, c'est la partie la plus importante de la saison et nous savons que nous avons besoin de tout le monde », a confié Kylian Mbappé.

« Quand quelqu'un joue, il se donne à 100% pour le maillot »