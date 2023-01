Un «mystère» est révélé pour les superstars du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Leader du championnat et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG a réussi sa première partie de saison. Cependant, le début d’année 2023 est plus compliqué avec déjà deux défaites. Daniel Riolo reste mesuré quant à la suite de la saison, notamment sur le niveau de Neymar et Lionel Messi.

Le PSG a vécu une drôle de première partie de saison. Avec la Coupe du monde en ligne de mire, les trois stars de devant ont carburé. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont affolé les compteurs et la machine PSG a suivi. Mais plus le Mondial se rapprochait, plus le club de la capitale a piétiné dans le jeu.

Le PSG sous pression

Et depuis le début de l’année 2023, les difficultés se confirment pour le PSG. Déjà battu à deux reprises en Ligue 1 par le RC Lens et le Stade Rennais, l’équipe entraînée par Christophe Galtier va devoir rebondir rapidement puisqu’elle est déjà menacée par les Sang et Or et l’OM.

«Ils ont été sauvés plusieurs fois par Mbappé»