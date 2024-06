«Mbappé n'avait plus envie» : L'annonce qui va rendre fou le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une seconde partie de saison décevante avec le PSG, Kylian Mbappé suscite quelques inquiétudes à l'approche de l'Euro qu'il disputera en tant que capitaine de l'équipe de France. Cependant, selon Pascal Dupraz, la situation n'a rien à voir puisque l'attaquant tricolore n'avait plus envie de jouer avec le PSG depuis quasiment un an.

Dans quelques jours, Kylian Mbappé sera officiellement un joueur du Real Madrid. Et pour Pascal Dupraz, ce n'est pas une surprise puisque l'attaquant français voulait quitter le PSG depuis le mois d'août dernier. L'ancien coach de l'ASSE assure d'ailleurs que Kylian Mbappé réalisera un grand Euro.

«Il n’avait plus envie de jouer au PSG depuis le mois d’août dernier»

« Il aura la tête à l’Euro. Il n’avait plus envie de jouer au PSG depuis le mois d’août dernier. Et fatalement, quand vous n’avez plus envie de jouer pour le club qui vous paie… La tête fait marcher le reste. Ses performances ont été bonnes, mais on a davantage souligné son égocentrisme sur le terrain », lance-t-il au micro des Grandes Gueules sur RMC , avant de poursuivre.

«Il va mettre tout le monde d’accord»