Mbappé - Luis Enrique : Les coulisses de la rupture au PSG

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, Luis Enrique a surpris tout le monde en sortant Kylian Mbappé à la mi-temps contre l'AS Monaco. Depuis l'annonce de son départ à Nasser Al-Khelaïfi, le numéro 7 du PSG n'est plus intouchable aux yeux de son entraineur. D'ailleurs, Luis Enrique aurait remplacé Kylian Mbappé sans lui donner la moindre explication.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club librement et gratuitement à l'issue de son bail.

Enrique - Mbappé : Une «guerre d’ego» au PSG ? https://t.co/j0B1GElI3X pic.twitter.com/8xEE4oNkSo — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Rupture entre Mbappé et Luis Enrique

Depuis l'annonce de Kylian Mbappé, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable. En effet, le coach du PSG n'hésite plus à remplacer la star de 25 ans en cours de match ou à la faire débuter des matchs sur le banc. D'ailleurs, Luis Enrique a même sorti Kylian Mbappé à la mi-temps de Monaco-PSG ce vendredi soir.

Luis Enrique n'a pas donné d'explication à Mbappé