Mbappé lâche le vestiaire du PSG, Luis Enrique sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Remplacé à la mi-temps du match contre l’AS Monaco vendredi soir, Kylian Mbappé s’est immédiatement rhabillé et n’a pas rejoint ses coéquipiers sur le banc pour suivre la seconde période. Il est effectivement directement allé en tribunes avec sa mère. Luis Enrique a préféré manier l’ironie face à cette situation.

Remplacé à la mi-temps contre l’AS Monaco, Kylian Mbappé n’est pas retourné sur le banc pour suivre la seconde période de ses coéquipiers. À la place, l’attaquant du PSG a directement filé en tribunes rejoindre notamment sa mère. Une scène évidement très commentée. Mais Luis Enrique préfère éluder la question.



Explications au sommet entre le PSG et le clan Mbappé ? https://t.co/ucxUNZNHFx pic.twitter.com/YTtdUsMWTZ — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Mbappé file en tribunes

« Si c'est normal pour la vie du groupe ? J'étais concentré sur le match, je n'ai rien vu. Ce qui se passe en dehors du terrain, ça fait partie du show du football, et mon show concerne ce qui se passe sur la pelouse », lâche le coach du PSG au micro de Free Ligue 1 .

«Mon show concerne ce qui se passe sur la pelouse»