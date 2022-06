Foot - PSG

Mbappé, Haaland, Vinicius Jr… Les 10 joueurs les plus chers du monde !

Publié le 8 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cet été, sur le marché des transferts, des sommes folles vont être évoquées pour les transferts de certains joueurs. Les enchères vont ainsi grimper pour s’offrir certains des meilleurs à leur poste. D’ailleurs, le CIES a publié sa lettre hebdomadaire et on connait désormais les joueurs dont la valeur marchande est la plus élevée. Voilà le top 10.

A l’occasion de ce mercato estival, de nouveaux transferts risquent d’affoler les compteurs. Erling Braut Haaland vient d’ailleurs d’être transféré pour 75M€, le montant de sa clause libératoire à Dortmund, à Manchester City. Mais dans les semaines et mois à venir, d’autres transferts pourraient être encore plus importants. D’ailleurs, pour s’offrir certaines stars, il faudra mettre le prix si l’on croit les valeurs dévoilées par le CIES.

10/ Ferran Torres 109,5M€

A la 10ème place des joueurs les plus chers du monde, on retrouve Ferran Torres. A 22 ans, l’attaquant espagnol évolue aujourd’hui au FC Barcelone. Transféré durant le dernier mercato hivernal de Manchester City, Ferran Torres avait été acheté 55M€ + 10M€ de bonus. Un énorme investissement pour le Barça, mais aujourd’hui, cela en vaudrait déjà le coup puisque le joueur de Xavi serait valorisé à 109,5M€.

9/ Ruben Dias 109,6M€

Ensuite, on retrouve Ruben Dias. Aujourd’hui, le Portugais est le patron de charnière centrale de Pep Guardiola à Manchester City. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, l’ancien de Benfica est donc valorisé en conséquence. Selon le CIES, le juste prix de Ruben Dias est de 109,6M€.

8/ Luis Diaz 110M€

Luis Diaz se classe lui à la 8ème place de ce classement. Débarqué cet hiver à Liverpool pour près de 60M€, le Colombien a su se faire une place parmi les stars offensives de Jürgen Klopp, à savoir Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino ou Diogo Jota. Chez les Reds, Luis Diaz a immédiatement apporté et l’investissement est très bon pour Liverpool puisque son joueur vaudrait désormais 110M€.

7/ Frenkie De Jong 112,5M€

Vient ensuite Frenkie De Jong. Malgré une saison en dent de scie au FC Barcelone, le Néerlandais reste encore et toujours l’un des plus grands talents au milieu de terrain. C’est pour cela que sa valeur serait de 112,5M€. Une somme qui pourrait faire énormément de bien aux Blaugrana qui pourraient vendre De Jong lors de ce mercato estival afin de renflouer les caisses.

6/ Phil Foden 124M€

Autre joueur de Manchester City dans ce classement, Phil Foden. A 22 ans, le protégé de Pep Guardiola est l’un des joyaux du football anglais. Malgré son jeune âge, il est déjà un joueur très important chez les Citizens. Il fait ainsi le bonheur des champions d’Angleterre et si quelqu’un le veut, il faudra sortir le chéquier alors que Foden est estimé à 124M€.

5/ Jude Belligham 133,7M€

Si le Borussia Dortmund a donc perdu Haaland, les Allemands ont déjà leur nouvelle pépite en la personne de Jude Belligham. A seulement 18 ans, le Britannique fait déjà preuve d’une immense maturité et son talent impressionne tout le monde. Très important dans l’entrejeu du BVB, sa valeur atteint déjà les 133,7M€ et cela ne devrait faire qu’augmenter étant donné tout son potentiel…

4/ Pedri 135,1M€

Le FC Barcelone n’a plus Lionel Messi, mais a désormais Pedri. A 19 ans, il est la nouvelle coqueluche du football espagnol. Depuis la saison dernière, le Blaugrana rayonne, bien que cela a été un peu plus compliqué lors de cette exercice alors que les blessures se sont accumulés. Il n’empêche qu’aujourd’hui Pedri est l’un des patrons à Barcelone et cela se reflète sur sa valeur marchande, 135,1M€.

3/ Erling Braut Haaland 152,6M€

Sur le podium, à la 3ème place, on retrouve Erling Braut Haaland. Le Norvégien est annoncé comme le futur meilleur 9 du monde et il a déjà montré tout son talent à Dortmund où il a affolé les compteurs. Désormais, Haaland va devoir confirmer tout cela avec Manchester City, qu’il a rejoint durant cette intersaison. Un transfert à 75M€, le montant de sa clause libératoire, alors que sa valeur est aujourd’hui de 152,6M€.

2/ Vinicius Jr 185,3M€

On retrouve ensuite Vinicius Jr. Si le Brésilien a eu certaines difficultés à son arrivée au Real Madrid, le voilà désormais qu’il confirme toutes les promesses qui ont été placées en lui. Aux côtés de Karim Benzema, Vinicius Jr a lui aussi rayonné, contribuant aux titres du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions. De quoi donc faire du Brésilien le deuxième joueur le plus cher du monde à 185,3M€.

1/ Kylian Mbappé 205,6M€

Enfin, tout en haut du classement, on retrouve un certain Kylian Mbappé. A 23 ans, le crack du PSG est aujourd’hui considéré comme le meilleur joueur du monde. Ce n’est donc pas un hasard s’il est donc celui qui est le plus cher avec une valeur de 205,6M€. Le Real Madrid aurait alors pu faire une très grosse affaire en le récupérer pour 0€, mais c’est au PSG qu’il va continuer à jouer où sa valeur devrait continuer de grimper.