Mbappé fait une joli cadeau à cette star !

Arnaud De Kanel

La popularité de Kylian Mbappé n'est plus à prouver. La vedette du PSG possède des millions de fans à travers le monde entier, notamment dans les familles de certains joueurs. C'est le cas du fils de Javier Pastore que Mbappé a rencontré sur la demande du meneur de jeu argentin.

Kylian Mbappé est l'une des principales têtes d'affiches du football mondial. A l'approche de la fin de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Français est prêt à reprendre la flambeau et sa cote de popularité ne cesse de grimper en flèche. Souvent, ses adversaires viennent avec leurs enfants pour immortaliser ce moment comme on a pu le voir en Coupe de France. C'est également le cas pour ses anciens coéquipiers.

Le fils de Pastore est fan de Mbappé

Coéquipier de Kylian Mbappé durant une saison, Javier Pastore, véritable star lors de son passage dans la capitale, entend souvent parler de l'attaquant français à la maison pour la simple et bonne raison que son fils adule la vedette du PSG. Le capitaine des Bleus lui a même fait un joli cadeau en acceptant de faire sa rencontre.

«C’était un moment exceptionnel»