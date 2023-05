Mbappé fait le buzz, Haaland valide totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé avait eu une sortie largement commentée. Et pour cause, l'attaquant du PSG exhortait ses coéquipiers à « bien manger et bien dormir » en vue du match retour. Une philosophie qui semble également plaire à Erling Haaland si l'ont en croit les propos de Jack Grealish.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé s'était fendu d'une petite phrase qui avait fait le buzz. En effet, l'attaquant du PSG, frustré après la défaite contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, se projeter vers le match retour en prévenant ses coéquipiers. « Il va falloir qu’on évite d’avoir des blessés et il va falloir bien manger, bien dormir », lâchait le crack de Bondy. Et visiblement, à en croire Jack Grealish, Erling Haaland pense de la même façon.

«C’est le meilleur professionnel que j’ai pu voir»

« C’est le meilleur professionnel que j’ai pu voir. Son état d’esprit est quelque chose que vous ne verrez plus jamais. Il fait tout. Il récupère. Dans la salle de sport. Dix heures de soins par jour. Bains de glace. Régime. C’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Mais je jure que je ne pourrais pas être comme ça », a tout d’abord lancé l’international anglais pour le Daily Mail avant d’ajouter que son coéquipier possède une hygiène de vie impressionnante.

Haaland aussi fait très attention à son hygiène de vie