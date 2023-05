Mbappé fait halluciner le PSG, le vestiaire n’en revient pas

Benjamin Labrousse

Leader incontesté du PSG, Kylian Mbappé représente à la fois le présent et l’avenir du club de la capitale. Rarement blessé, le numéro 7 parisien a également su développer un certain leadership comme en témoigne son capitanat en sélection. Pour Gianluigi Donnarumma, le prodige français est une source d’inspiration pour tout le vestiaire parisien.

Jusqu’où sera-t-il capable d’aller ? En réponse à cette question, Kylian Mbappé ne semble pas se poser de limites. Le champion du monde 2018 a toujours clamé haut et fort son envie de marquer de son empreinte l’histoire du football. La star du PSG sait aussi que sa carrière sera fortement guidée par son comportement sur et en dehors des terrains.

Une star du PSG dans la tourmente, elle lâche sa réponse https://t.co/iP5iutp00V pic.twitter.com/SjUnXpDTTs — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Kylian Mbappé, un joueur sur lequel pèse toujours l’ombre du Real Madrid

Alors qu’il semblait destiné à rejoindre le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé avait bluffé la planète football en décidant de prolonger au PSG jusqu’en 2025. Mais alors qu’il ne lui reste plus qu'un an de contrat (+ une année supplémentaire en option), beaucoup s’interrogent sur un possible départ vers le club madrilène à l’été 2024.

Mbappé « stimule » Gianluigi Donnarumma