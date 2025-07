Mbappé et le PSG : Le Real Madrid lâche ses vérités

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coïncidence ou non, le PSG a remporté la première Ligue des champions en 55 ans d'histoire dans la foulée du départ de Kylian Mbappé. Celui qui avait dit il y a deux ans de cela qu'il serait parti loin de Paris s'il liait son avenir à la Ligue des champions a témoigné du sacre de son ancien club. De quoi inspirer quelques parallèles sur les réseaux sociaux. Aurélien Tchouaméni est monté au créneau.

Sept saisons, d'innombrables trophées et un titre de meilleur buteur de l'histoire du club avec 256 réalisations. Néanmoins, malgré tout ça, Kylian Mbappé n'est pas parvenu à soulever le trophée tant attendu par les propriétaires qataris du PSG et ses supporters : la Ligue des champions . Ironie du sort, Mbappé a quitté le Paris Saint - Germain l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid afin de rafler le Saint-Graal européen affirmant être « dans le meilleur club pour ça » en interview avec Mouloud Achour pour Clique+ en décembre dernier.

«Savourez la victoire plutôt que de dire Kylian n'était pas là»

Aux côtés d'Aurélien Tchouaméni sur le plateau de l'émission The Bridge, Djibril Cissé s'est dit sur la même longueur d'ondes que l'international français concernant le lien entre Kylian Mbappé et la victoire du PSG en Ligue des champions. « Je suis totalement d'accord. Ils l'ont gagné, savourez la victoire plutôt que de dire Kylian n'était pas là, on a gagné et d'essayer de le narguer. Une Ligue des champions, c'est un travail de longue haleine et d'années. Tous ceux qui sont passés ont fait que le Paris Saint-Germain a pris cette ampleur et que ça intéresse les joueurs de venir. Kylian en fait partie ». L'ancien buteur de l'OM a parlé.