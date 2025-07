«Je dois partir» : L’annonce choc provoquée par Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le secteur offensif du Real Madrid est particulièrement encombré, et plusieurs attaquants pourraient voir leur horizon complétement bouché cette saison par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. C'est le cas du jeune Alvaro Rodriguez. Parfaitement conscient de la situation, l'attaquant uruguayen de 21 ans réclame son départ publiquement afin de gagner du temps de jeu.

Cette saison encore, les places vaudront cher au sein de l'attaque du Real Madrid. Et pour cause, il faudra se faire une place aux côtés des inamovibles Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Pas une mince affaire, surtout lorsque l'on est un jeune joueur, à l'image d'Alvaro Rodriguez. Âgé de 21 ans, l'attaquant international U20 avec l'Uruguay sort d'un prêt d'une saison à Getafe. Conscient de la concurrence à son poste, il réclame d'ailleurs une nouvelle fois son départ afin de gagner du temps de jeu.

Alvaro Rodriguez réclame son départ « J'ai 21 ans, je pense que je dois partir, je ne peux pas attendre plus longtemps pour intégrer l'équipe première. Je vais poursuivre mon chemin avec l'objectif de revenir. Mon rêve est de jouer au Real Madrid et je vais me battre pour y arriver, mais pour cela, je dois d'abord partir. J'aurais pu aller à la Coupe du monde, mais je comprends qu'ils aient donné sa chance à Gonzalo (Garcia) », assure-t-il dans une interview accordée à Post United.