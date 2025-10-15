Mbappé - Dembélé : La grave accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant ce rassemblement international, Kylian Mbappé a été renvoyé au Real Madrid après sa blessure contre l'Azerbaïdjan, Didier Deschamps décidant de ne prendre aucun risque. Une situation qui tranche avec celle d'Ousmane Dembélé comme le regrette Jérôme Rothen qui charge le sélectionneur des Bleus.

Touché à la cheville contre l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a été autorisé à quitter le rassemblement de l'équipe de France avant son terme. Un privilège accordé au capitaine des Bleus qui agace Jérôme Rothen qui n'hésite pas à fustiger Didier Deschamps, notamment en comparaison avec le traitement d'Ousmane Dembélé lors du précédent rassemblement.

Rothen charge Deschamps « Ce n’est pas la première fois qu’on est surpris des choix du sélectionneur. Ce qui me dérange, c’est que ça tombe sur Kylian Mbappé. Pourquoi d’autres grands joueurs ne bénéficient pas de ce traitement de faveur ? Kylian Mbappé, même si c’est le capitaine, j’imagine qu’il y a d’autres grands joueurs. La preuve avec Ousmane Dembélé. Le cas Dembélé, ça a été totalement l’inverse sur sa dernière blessure au mois de septembre. C’est encore pire le cas Dembélé. Le PSG avait prévenu qu’on l’avait vu sortir du match avec une petite douleur à la cuisse. Il était limite et avait beaucoup de fatigue. Didier Deschamps et le staff médical ont fait comme s’ils ne savaient pas. Dembélé voulait jouer, en effet. Moi, j’aime bien la cohérence », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.