Mbappé craque en public, son entourage fait une révélation

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a défrayé la chronique en critiquant une vidéo diffusée par le PSG, par le biais d'un message publié sur Instagram. Fayza Lamari, la mère de l'attaquant français est revenue sur cette affaire, en dévoilant les dessous de cette affaire, qui est définitivement réglée selon elle.

Chaque prise de parole de Kylian Mbappé est un petit évènement. Par conséquent, lorsqu'il annonce le PSG « n'est pas le Kylian Saint-Germain », après la diffusion d'une vidéo de promotion de la prochaine campagne d'abonnement du club de la capitale, cela créé la polémique. Mais sa mère, Fayza Lamari, assure que tout est réglé.

«Il était en colère»

« Il était en colère. Il m’a appelée, comme il le fait souvent. Quand il décide de passer à l’action sur les réseaux sociaux, il prend quand même le temps d’appeler deux ou trois personnes. Je comprenais son désarroi, et en même temps, je lui ai dit : "Ce n’est pas le moment de réagir. Laisse couler et il sera toujours temps de rétablir la vérité". Ce à quoi il m’a répondu : "Non, non je ne veux pas attendre. Je connais les conséquences et je vais les assumer." », confie-t-elle sur le plateau de « Sport, etc . », sur Public Sénat .

«C’était à chaud, avec son cœur»