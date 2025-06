Mbappé annonce une dinguerie au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Désiré Doué en équipe de France, Kylian Mbappé a assisté de loin à la grosse saison de l'ancien crack du Stade Rennais sous le maillot du PSG. Bluffé par la qualité technique de son jeune coéquipier, Mbappé annonce surtout une dinguerie dans la concentration de Doué et sa facilité à se concentrer sur sa carrière sans se laisser disperser.

Recruté par le PSG pour 50M€ en provenance du Stade Rennais l'été dernier, Désiré Doué (20 ans) avait connu des débuts assez hésitants au Parc des Princes, avant de terminer la saison en fanfare. Le jeune milieu offensif a su se rendre indispensable aux yeux de Luis Enrique, comme en témoigne sa magnifique finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan (5-0) avec deux buts et une passe décisive au compteur. Et même Kylian Mbappé, qui a raté de peu Désiré Doué puisqu'il avait quitté le PSG juste avant sa signature, est bluffé par son jeune coéquipier de l'équipe de France.

« Encore beaucoup plus insouciants » « Est-ce qu’il m’impressionne ? Oui. Oui parce qu’il est à l’image des jeunes joueurs qui arrivent, j’ai l’impression qu’ils sont encore beaucoup plus insouciants que nous on l’était, et pourtant je pense qu’on l’était déjà pas mal (rires). Plus ça avance, plus ils vont être insouciants, c’est comme ça… », confié Kylian Mbappé au micro de Téléfoot dimanche, avant d'évoquer l'aspect vraiment dingue avec l'état d'esprit de Désiré Doué.