Mbappé a trouvé le prochain buteur du PSG, Luis Enrique lui répond

Alors que Luis Enrique ne compte pas sur Marco Asensio et Randal Kolo Muani au poste d'avant-centre, Kylian Mbappé apprécie le profil de Marco Asensio, qui revient tout juste de blessure. Le joueur français le verrait bien comme le futur numéro 9 du PSG. Présent en conférence de presse, Luis Enrique s'est prononcé sur une possible titularisation de son compatriote.

Retour réussi pour Marco Asensio. Blessé au pied lors de cette première partie de saison, l'ancien joueur du Real Madrid avait trouvé le chemin des filets face à l'US Revel dimanche dernier (0-9). Le buteur espagnol offre une nouvelle solution à Luis Enrique, qui ne compte plus nécessairement sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Mbappé voit Asensio comme le véritable numéro 9

Asensio pourrait d'ailleurs profiter de la méforme de ses deux coéquipiers pour s'installer à la pointe de l'attaque. Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé a longtemps perçu Asensio comme le futur numéro 9 du PSG. Alors Luis Enrique écoutera-t-il sa star ?

« Peut-être »