Masterclass du PSG, c'est officiel pour sept joueurs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En début de saison, le PSG était en difficulté lors de sa campagne européenne et aurait pu prendre la porte prématurément. Le club de la capitale a réussi à hausser le ton en 2025 et a fini par une incroyable victoire en finale face à l'Inter Milan (5-0). En maîtrise totale, les hommes de Luis Enrique ont été récompensés puisque 7 d'entre eux apparaissent dans le onze-type de la compétition.

En faisant preuve d'un effort collectif exceptionnel depuis le début de l'année 2025, le PSG a réussi à relever tous les défis les plus importants de la saison. Les hommes de Luis Enrique ont réussi un exploit historique et leur prestation en finale a été saluée puisque beaucoup de joueurs sont récompensés. Ousmane Dembélé, meilleur joueur de la compétition, et Désiré Doué meilleur jeune, ont mené leurs coéquipiers vers la victoire.

7 joueurs du PSG salués par l'UEFA En dévoilant ce dimanche les joueurs récompensés, l'UEFA a bien sûr mis à l'honneur le PSG de la meilleure des manières puisque 7 joueurs se trouvent dans le onze-type de la compétition. En effet, outre Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Marquinhos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes représentent le PSG. Lamine Yamal et Raphinha pour le FC Barcelone, ainsi que Declan Rice pour Arsenal et Alessandro Bastoni pour l'Inter Milan, complètement la liste.