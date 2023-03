Malmené par le PSG, il s'est vengé

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à l'été 2016, Hatem Ben Arfa a vécu un enfer à Paris à partir d'avril 2017. En effet, le milieu offensif français a été mis à l'écart du groupe professionnel du club de la capitale et n'a plus été utilisé jusqu'à son départ libre et gratuit en juillet 2018. Après avoir saisi la justice pour réparer son préjudice, Hatem Ben Arfa a obtenu gain de cause auprès de la Cour d'Appel de Paris.

Lors de l'été 2016, le PSG a fait le nécessaire pour boucler le transfert d'Hatem Ben Arfa, qui est arrivé librement et gratuitement en provenance de l'OGC Nice. Malgré tout, cette opération n'a pas été rentable pour le club de la capitale, puisque le milieu offensif français a été un flop à Paris. Malmené lors de sa dernière année passée au PSG, Hatem Ben Arfa a réussi à se venger le 1er mars.

Le PSG condamné pour harcèlement moral

En difficulté sur le plan sportif au PSG depuis son arrivée, Hatem Ben Arfa a interpellé l'émir du Qatar lors d'une visite au club en avril 2017, et ce, « sur le fait qu'il était difficile de joindre son président (Nasser Al-Khelaïfi) pour évoquer sa situation sportive » . Toutefois, la direction parisienne n'a pas du tout apprécié cette remarque amusée, puisque le joueur a été écarté définitivement de l'équipe première du PSG jusqu'à son départ à la fin de son contrat le 30 juin 2018.

Hatem Ben Arfa récupère 100 000€