L'un «des meilleurs joueurs» a quitté le PSG !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an. Ce mercredi soir, le numéro 9 de Xabi Alonso va retrouver le club parisien en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Avant ce grand rendez-vous, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas tari d'éloges à l'égard de Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG , Kylian Mbappé a migré vers Madrid . Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real .

Un an après son départ, Kylian Mbappé va retrouver le PSG aux Etats-Unis. En effet, le club de la capitale affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, et ce, au MetLife Stadium.

PSG : Kvaratskhelia s'enflamme pour Mbappé

Interrogé en zone mixte avant PSG - Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) s'est lâché sur Kylian Mbappé. En effet, le nouveau numéro 7 parisien a fait l'éloge de la star de 26 ans. « Kylian Mbappé ? Ils n'ont pas qu'un seul joueur ! C'est une très bonne équipe. On doit avoir du respect pour tous leurs joueurs. On se concentre sur notre jeu. Si je préférerais que Kylian Mbappé soit sur le banc au coup d'envoi ? C'est une question difficile. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs actuels. On ne sait pas. Bien sûr, le Real est une équipe plus dangereuse avec Mbappé. Ils ont de grandes individualités, mais c'est surtout une équipe de qualité. On est prêt à affronter tout le monde, quel que soit l'adversaire », s'est enflammé Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé au PSG lors du dernier mercato hivernal, l'international géorgien a paraphé un bail de quatre saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2029.