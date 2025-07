L’un «des meilleurs de tous les temps» au PSG, un Marseillais hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG entre 2012 et 2020, Thiago Silva s’est imposé comme une légende du club parisien malgré les critiques, voire les moqueries concernant son caractère. Mais alors que du haut de ses 41 ans, le Brésilien disputera les demi-finales de la Coupe du monde des clubs avec Fluminense, Christophe Dugarry lui rend hommage.

Légende du PSG où il a évolué entre 2012 et 2020, Thiago Silva continue de briller à 41 ans. Il vient effectivement d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde des clubs avec Fluminense qui affrontera Chelsea mardi soir. Une belle revanche pour le défenseur brésilien, souvent critiqué pour son manque de caractère ou de charisme. Et Christophe Dugarry ne manque pas d’encenser Thiago Silva qu’il place parmi les cinq meilleurs défenseurs de tous les temps.

Dugarry s’enflamme pour Thiago Silva « Sa carrière est exemplaire. Bien évidemment qu’il n’a pas tout réussi, c’est certain, mais quel joueur a tout réussi ? Il a su montrer les valeurs qui l’animaient tout au long de sa carrière, avec ce charisme, cette gentillesse, cette bienveillance… Il avait un talent certain, il savait être méchant sur le terrain, il savait être élégant : il savait faire beaucoup de choses. Je pense qu’il n’y a pas de regrets à avoir car Thiago Silva fait clairement partie des meilleurs défenseurs de tous les temps. Alors, dire que c’est le meilleur, c’est difficile à dire… Je pense à Sergio Ramos, qui est un ton au-dessus. Thiago Silva avait une qualité de relanceur, un joueur beaucoup plus élégant que Ramos, mais après si tu recherches un défenseur beaucoup plus dur, méchant sur l’homme, leader, Ramos est un peu meilleur dans ce domaine. Cela dépend du défenseur que tu recherches », souligne le champion du monde 1998 au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.