Luis Enrique victimisé au PSG ?

A chaque match, c'est la même chose. Hormis le nul concédé face au Stade de Reims (1-1), le PSG est ressorti victorieux de chacune de ses oppositions en cette année 2025. Et ce, avec la manière et une avalanche de buts. Les sourires sont présents au Campus PSG chez les joueurs qui ont réservé une sale surprise à Luis Enrique au passage...

Le vestiaire du PSG est uni derrière Luis Enrique. Il n'y a qu'à s'attarder sur les propos élogieux de Vitinha qui a tout bonnement affirmé « aimer » le coach espagnol en interview pour PSG TV dans la foulée de la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2029. Même son de cloche pour deux autres tauliers du Paris Saint-Germain qui ont prolongé, à savoir Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

🔴🔵😂 Ils ont chopé le coach ! Le groupe vit bien ! pic.twitter.com/BjmvhEMETD — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) February 14, 2025

Buts et victoires à gogo pour le PSG de Luis Enrique

L'entraîneur du PSG, en repositionnant Ousmane Dembélé à la pointe de l'attaque du club de la capitale, voit son équipe empiler les buts quel que soit l'adversaire en Coupes ou bien en championnat. Tout va bien dans le meilleur des mondes au Paris Saint-Germain qui a même pris une option pour une qualification en 1/8èmes de finales de la Ligue des champions en s'imposant contre le Stade Brestois pour la première manche des 1/16èmes de finale de C1 mardi (3-0).

Luis Enrique franchit le couloir de la mort à l'entraînement !

Au Campus PSG, dans le cadre d'un entraînement, Luis Enrique a été obligé d'être sous les menaces de petites claques de ses joueurs et de franchir le couloir de la mort formé par son vestiaire. Tout ça dans la bonne humeur et avec les sourires. Le groupe vit bien et reste à savoir si la bonne dynamique du Paris Saint-Germain, invaincu depuis le 26 novembre dernier face au Bayern Munich (1-0) continuera à Toulouse ce samedi soir et invaincu depuis le début de la saison en Ligue 1...