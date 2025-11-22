Luis Enrique : Un coup de génie est annoncé au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, le PSG a réussi une performance incroyable en allant au bout de son parcours européen en Ligue des champions. Le club de la capitale a affiché un niveau de jeu incroyable dans le collectif. L'une des forces vient du milieu de terrain qui réussit tous ses défis. Pour Jimmy Braun, c'est aussi l'œuvre de Luis Enrique.

Plus dans la difficulté depuis le début de la saison puisque le club compte de nombreuses blessures, le PSG peut toujours compter sur un milieu de terrain de qualité pour briller. En effet le club de la capitale dispose d'un milieu de terrain très efficace qui respecte parfaitement les plans de jeu de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol dispose d'un trio magique avec Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz.

« Tu sais que quand tu as les trois au milieu de terrain, tu sais que tu pars avec un gros avantage» En montrant à tout le monde que le club est devenu le meilleur d'Europe l'an dernier, le PSG a réussi une transformation exceptionnelle vers les sommets notamment grâce à son trio très efficace au milieu de terrain. « C'est une sorte d'assurance tout risque. Tu sais que quand tu as les trois au milieu de terrain, tu sais que tu pars avec un gros avantage » débute Jimmy Braun dans le podcast After Paris de RMC.