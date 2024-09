Luis Enrique trouve la solution après la catastrophe, il jubile

Arnaud De Kanel

Après avoir perdu Vitinha et Warren Zaïre-Emery durant la trêve, Luis Enrique devait trouver la solution pour compenser les absences de ses deux milieux. Il a donc fait le choix de titulariser Kang-In Lee et Fabian Ruiz aux côtés de Joao Neves. Une réussite, notamment pour l'Espagnol qui a inscrit un but splendide.

Le PSG aura vécu une trêve internationale assez catastrophique en raison des blessures de Warren Zaïre-Emery et de Vitinha. De quoi poser problème à Luis Enrique qui les avait mis à chaque rencontre disputée depuis le début de la saison. Il a donc relancé Fabian Ruiz qui, sur la lignée de ses belles prestations avec l'Espagne, a rendu une très belle copie.

«Je me sens très bien»

« Oui, la vérité, c’est que je me sens très bien, que ce soit en sélection ou au PSG. Je suis très content pour mon but et pour la victoire de l’équipe ce soir qui était très importante. Luis Enrique ? Il m’a dit d’être tranquille, que quand j’ai le ballon, je dois jouer, avoir confiance en moi », a reconnu le joueur du PSG après la rencontre au micro de DAZN. Buteur, Fabian Ruiz a dédicacé sa réalisation à sa mère.

«Je lui avais dit que j’allais marquer un but»

« On est une grande équipe et il faut continuer comme ça. Mon geste après le but ? C’est quelque chose avec ma mère. Je lui avais dit que j’allais marquer un but. Et j’ai réussi à la faire. Ce but est pour elle », a ajouté le vainqueur de l'Euro.