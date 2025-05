Luis Enrique trompé par un joueur au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant durant l'Euro qu'il a remporté avec l'Espagne, Fabian Ruiz a eu du mal à confirmer avec le PSG durant la première partie de saison. Cependant, il n'a cessé de monter en puissance comme en témoigne sa magnifique performance contre Arsenal. Luis Enrique se réjouisse que son milieu de terrain «trompe beaucoup de monde».

Après une première partie de saison discrète et décevante compte tenu de son niveau durant l'Euro, Fabian Ruiz est enfin rayonnant dans le cœur du jeu du PSG. Buteur et très actif contre Arsenal mercredi soir, l'Espagnol a été encensé par Luis Enrique.

Luis Enrique s'enflamme pour Fabian Ruiz

« Eh bien, c'est l'une des caractéristiques de Fabian. Nous sommes une équipe qui a normalement davantage le ballon que nos adversaires et aspire à le garder. C'est l'un de nos objectifs principaux », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Fabián trompe beaucoup de monde»

« Pour cela, il faut des joueurs intelligents au milieu de terrain, capables de beaucoup se déplacer et de jouer en profondeur. Fabián trompe beaucoup de monde. En apparence, il ne semble pas très rapide, mais il a une très longue foulée et se déplace au bon moment. Aujourd'hui, il a été en mesure d’aider l'équipe en marquant un but impressionnant qui nous a apporté beaucoup de sérénité », ajoute Luis Enrique.