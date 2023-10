Luis Enrique «s'est planté», le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre Newcastle, Luis Enrique a fait un choix surprenant pour son onze de départ. L'entraîneur du PSG a effectivement décidé d'aligner quatre attaquants pour ce choc. Une décision qui ne s'est pas avérée payante puisque les Parisiens ont sombré en Angleterre (1-4). Et Christophe Galtier, qui a côtoyé l'Espagnol au FC Barcelone, pense qu'il va s'obstiner dans ses idées.

Malgré des débuts encourageants sur le banc du PSG, Luis Enrique a connu son premier gros couac mercredi soir sur la pelouse de Newcastle. Le coach espagnol a effectivement présenté un onze de départ ultra offensif avec notamment une ligne de quatre attaquants composée de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisque le PSG s'est lourdement incliné contre les Magpies (1-4). Et pour Christophe Dugarry, Luis Enrique a pris de haut Eddie Howe, le coach de Newcastle.

Luis Enrique s’est complètement raté contre Newcastle, s’obstinant à rester dans un 4-2-4 qui a provoqué la lourde chute du #PSGDe quoi l’inciter à revoir ses plans à l’avenir ? Peu probable, lui qui traîne une réputation de jusqu'au-boutiste@le10sporthttps://t.co/BfzLN303f5 — Bernard Colas (@BernardCls) October 5, 2023

«Il a pris Newcastle pour des nazes»

« Tu es l’entraîneur de Newcastle (Eddie Howe), tu vois le PSG qui a eu une intersaison difficile, ils ont perdu Messi, Neymar… Ils ont acheté des bons joueurs, pas des stars. Ils arrivent à Newcastle dans un stade en feu. Ils jouent avec quatre attaquants. Les mecs de Newcastle ont dû se dire : "Ils nous prennent pour des nazes, pour des pipes. On va leur rentrer dedans. On a peut-être les pieds carrés, on n’a peut-être pas des grands joueurs, on est peut-être trop grands, trop gros... mais tu va voir l’intensité quand va leur mettre, on va leur chicoter les chevilles." Et c’est ce qui s’est passé ! L’entraîneur a pris Newcastle pour des nazes », lance-t-il au micro de RMC .

«Il est en train de se planter sur le vrai potentiel et de ses joueurs»