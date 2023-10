Luis Enrique se plante, un cauchemar refait surface au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son deuxième match de Ligue des champions cette saison, le PSG a sombré mercredi à St James' Park (4-1), Newcastle dominant sur tous les plans l’équipe de Luis Enrique. Un naufrage historique pour le club de la capitale, qui n’avait pas reçu une telle leçon depuis bien longtemps, de quoi réveiller de douloureux souvenirs.

Malgré le changement de stratégie et de projet, avec le départ d’une grande partie de ses stars, le PSG ne s’est pas encore débarrassé de ses vieux démons et a connu une nouvelle soirée cauchemar en Ligue des champions face à Newcastle (4-1), et ce naufrage fait mal. Persistant dans l’idée d’utiliser un système en 4-2-4, Luis Enrique se retrouve sous le feu des critiques et a pris la responsabilité d’une défaite logique marquée par la faillite collective et individuelle du PSG. « Je suis le premier responsable du résultat. Le premier et le dernier responsable », a assumé l’entraîneur espagnol. S’il est encore trop tôt pour savoir si ce revers laissera des traces dans l’esprit des Parisiens, celui-ci est en tout cas déjà gravé dans l’histoire du club.

La plus large défaite derrière la Remontada

En s’inclinant avec un écart de trois buts, le Paris Saint-Germain a encaissé le plus lourd revers de son histoire qatarie après la Remontada subie le 8 mars 2017 au Camp Nou face au FC Barcelone (1-6) comme le relève Opta . Durant l’ère QSI, jamais le PSG n'avait perdu de la sorte en phase de poules de la Ligue des champions. Pour retrouver trace d’une telle claque à ce stade de la compétition, il faut remonter au 14 septembre 2004 et la victoire de Chelsea au Parc des Princes (0-3) marquée le doublé de Didier Drogba, une autre époque.

Le PSG vit un enfer, Luis Enrique est coupable https://t.co/NcNvGSu1Bw pic.twitter.com/aGmKG7SHOQ — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Quatre buts encaissés, ce n’était plus arrivé depuis trois ans

Le PSG n’avait plus encaissé quatre buts depuis le nul concédé à Amiens (4-4) le 15 février 2020. Tout comme Newcastle, les Picards avaient surclassé l’équipe de Thomas Tuchel ce jour-là en menant 3-0, avant de se faire rejoindre. En Ligue des champions, ce n’est que la troisième fois qu’une équipe inscrit autant de buts face au PSG au 21e siècle, les Magpies succédant au FC Barcelone (1-6 en 2017) et à La Corogne (3-4 en 2001).

Le terrible bilan Luis Enrique