Luis Enrique - PSG : Son remplaçant est annoncé !

Victime d’une fracture de la clavicule à la suite d’une chute à vélo survenue vendredi, Luis Enrique a été opéré avec succès. Cependant, sa présence sur le banc face à Lens ce week-end reste très incertaine. A la tête de la séance d’entraînement mercredi, son adjoint Rafel Pol devrait le remplacer provisoirement.

Il y a eu de la casse au Paris Saint-Germain durant la trêve internationale, et pas que chez les joueurs. Vendredi soir, en plein milieu du match opposant la France à l’Ukraine au cours duquel Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont sortis sur blessure, le club de la capitale faisait savoir dans un communiqué que son entraîneur Luis Enrique avait été victime d’une fracture de la clavicule à la suite d’une chute à vélo survenue plus tôt dans la journée.

Luis Enrique absent Depuis, le Paris Saint-Germain n’a pas communiqué sur l’état de son entraîneur. Ce mercredi, alors que les joueurs ont repris le chemin de l’entraînement après la trêve internationale, Luis Enrique était absent. Mundo Deportivo révèle que l’ancien sélectionneur de la Roja a été opéré avec succès en Espagne et ne devrait pas être en mesure de tenir sa place sur le banc dimanche après-midi face à Lens.