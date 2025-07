Luis Enrique - PSG : Le très gros coup préparé à l’étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG peut frapper très fort en remportant la première édition de la Coupe du monde des clubs à 32 participants. Après avoir battu l’Atlético de Madrid, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, la formation parisienne a rendez-vous avec Chelsea. Marquinhos se montre déterminé, et Luis Enrique n’y est pas pour rien.

Les vacances arrivent enfin pour les joueurs du PSG. Ce dimanche, la bande à Luis Enrique va disputer le dernier match de sa très longue saison face à Chelsea, en finale de la Coupe du monde des clubs. Un match qui peut faire entrer la formation dans l’histoire, et les joueurs en ont bien conscience. Interrogé avant la rencontre, Marquinhos est revenu sur le choc à venir.

« Le coach a dit que c'était une opportunité vraiment importante pour nous » « Je pense qu'on est conscients de l'importance de ce match. C'est une opportunité en or pour nous. Déjà, c'est une compétition qui se passe chaque quatre ans et nous avons l'opportunité d'être ici en finale et de se battre pour ce titre, a confié le défenseur brésilien, rapporté par CulturePSG. Depuis le premier jour que nous sommes arrivés ici, le coach a lancé ça déjà, il a dit que c'était une opportunité vraiment importante pour nous, une opportunité en or. Parce qu'on ne sait pas comment on sera dans 4 ans. On ne sait pas si nous, joueurs, on va avoir une opportunité de jouer cette compétition donc on s'est mis ça en tête depuis le premier jour. »