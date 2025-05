Luis Enrique - PSG : La trahison que personne n’attendait !

Alors qu’il y a encore quelques mois une qualification semblait être très compliquée, Lus Enrique a réussi à mener le Paris Saint-Germain vers une finale de Ligue des Champions. Et ses hommes sont grands favoris face à l’Inter, pour un exploit qui s’annonce historique. Mais pas tout le monde n’est pas derrière les Parisiens...

La pression monte. Dans seulement quelques jours, le PSG pourrait soulever la première Ligue des Champions de son histoire. En 2020 les choses ne sont pas allées au mieux, mais Paris semble être plus que jamais favori cette année, même si l’ Inter reste un adversaire féroce. Et tout cela c’est en grande partie grâce à Luis Enrique , arrivée au club en 2023.

Totti est fan de Luis Enrique

Son ancien joueur à l’AS Roma en est persuadé, le PSG a touché le jackpot avec le technicien espagnol ! « En plus d'être une personne formidable, c'est aussi un excellent coach : quand on change de lieu, de ville et de culture, le premier impact n'est pas facile. Partout où il est allé, il a plutôt bien réussi. A Paris, il a trouvé stabilité et sérénité, démontrant qu'il pouvait gagner la Ligue des Champions avec la grande équipe qu'il a » a expliqué Francesco Totti, au micro de Sky Sport Italia.