Luis Enrique - PSG : La punchline que personne n’a vu venir !

Luis Enrique était de passage en conférence de presse vendredi. L’occasion, entre autres, pour lui de surprendre une nouvelle fois son monde. Invité à s’exprimer sur une baisse de forme de Warren Zaïre-Emery, le coach du PSG assure que le milieu de terrain est meilleur que la saison dernière.

Warren Zaïre-Emery (18 ans) avait ébloui son monde pendant la première partie de la saison dernière. Ce qui lui avait valu les éloges de son entraîneur Luis Enrique qui le qualifiait de « diamant brut » et une première convocation en équipe de France en novembre dernier. Cependant, le milieu de terrain formé au PSG n’est plus aussi décisif qu’à cette période, incitant Jérôme Rothen à récemment tirer la sonnette d’alarme.

«Tout le monde est allé un peu plus vite que la musique avec lui»

« Sur Zaïre-Emery, je commence à avoir de sérieux doutes. On me l’a placé comme un joueur international. Il a été revalorisé. Tout le monde est allé un peu plus vite que la musique avec lui et Didier Deschamps le premier. Lui donner le statut de joueur international avec ce salaire qui le place parmi les meilleurs de l’effectif, aujourd’hui, il ne le mérite pas ». Pendant son coup de gueule émis sur les ondes de RMC pour son émission Rothen s’enflamme, l’ex-joueur du PSG estimait même que Warren Zaïre-Emery pourrait avoir atteint un plafond de verre qui jouerait des tours au Paris Saint-Germain dans les matchs couperets de Ligue des champions.

«Nous avons un meilleur Warren que la saison dernière»

Luis Enrique n’est pas du tout de cette avis. Quand bien même Warren Zaïre-Emery est bien moins décisif dans la surface adverse qu’en première partie de saison dernière, l’entraîneur du PSG estime qu’il est meilleur qu’à l’époque. « Il est super en ce début de saison, selon moi. Nous avons un meilleur Warren que la saison dernière, sauf peut-être le dernier match mais c'était collectif ». a confié Enrique en conférence de presse vendredi.